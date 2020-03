Coronavirus, un decesso a Magnago

Coronavirus, non ce l’ha fatta uno dei magnaghesi risultati positivi al test.

Coronavirus, un magnaghese morto in ospedale

A darne notizia è il sindaco Carla Picco. “Dobbiamo purtroppo informare che un nostro concittadino ricoverato da giorni in ospedale e positivo al Covid-19, purtroppo ci ha lasciato – si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Comune – Alla famiglia tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza”. A lunedì mattina 16 marzo 2020, i dati ufficiali dell’Ats riferiscono di “un cittadino che ha superato senza difficoltà la quarantena preventiva ed è sano” e di altri “due concittadini ricoverati in quanto positivi” i cui famigliari sono stati posti in quarantena preventiva.

“Restate a casa e non diffondete notizie non ufficiali”

Il primo cittadino rinnova l’invito a tutti di restare a casa e uscire solo per comprovate necessità e a non diffondere notizie non ufficiali: “E’ il momento della solidarietà, della serietà e del rispetto di chi è malato, delle loro famiglie, di chi vive in solitudine il lutto e di chi sta lavorando senza risparmiarsi per aiutare tutti noi. La nostra Comunità dimostri la propria vicinanza a chi è duramente colpito dal virus, nel rispettare le disposizioni vigenti. Restate a casa… solo così andrà tutto bene”.

