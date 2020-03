Coronavirus: non ce l’ha fatta una delle due persone che era risultata positiva a Gudo Visconti. Il sindaco: “Rispettiamo il dolore della famiglia”.

Coronavirus: un decesso a Gudo Visconti

Coronavirus, una vittima nell’Abbiatense. L’annuncio è stato dato questa mattina dal sindaco di Gudo Visconti Omar Cirulli, che ha spiegato: “E’ deceduto il signore che ha contratto il virus. Vi prego di rispettare il dolore della famiglia e questi momenti drammatici per tutti noi”. “Il nostro concittadino è morto in ospedale, dove si trovava da tempo e dove sfortunatamente nei giorni scorsi aveva anche contratto il virus. È deceduto con il coronavirus e non di coronavirus, avendo patologie pregresse”, ha specificato Cirulli.

Il precedente aggiornamento dal Comune rispetto ai due contagiati risaliva alla mattinata di domenica. Ieri il sindaco aveva infatti dichiarato: "Due cittadini sono presso il domicilio. Per uno è pressoché terminata la fase d'isolamento e presto tornerà alla sua vita di tutti i giorni. Sono in contatto con le famiglie, alle quali sto manifestando il vostro affetto"