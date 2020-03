Coronavirus, il sindaco Michela Palestra ha da poco appreso, in via ufficiale, dagli elenchi che Ats Città Metropolitana invia quotidianamente ai Comuni, di un caso di contagio da Coronavirus Covid-19 che interessa un cittadino di Arese.

Coronavirus: un caso ad Arese

Il sindaco Michela Palestra ha da poco appreso, in via ufficiale di un caso di contagio da Coronavirus Covid-19 che interessa un cittadino di Arese. Ats Città Metropolitana e Regione Lombardia hanno prontamente attivato tutti i protocolli e le misure di sicurezza previste per la gestione di questi casi che sono di loro competenza. Il sindaco e l’amministrazione si sono messi a disposizione delle autorità competenti, monitorando l’evolversi della situazione e restando in attesa di ulteriori informazioni e indicazioni. La cittadinanza sarà informata di tutti gli sviluppi del caso. Nelle prossime ore alcune persone potrebbero essere contattate dalle Unità preposte alla gestione della crisi per accertamenti in merito alle condizioni di salute: si raccomanda di mantenere un profilo collaborativo necessario in questi contesti.

Seguire le indicazioni del Ministero

Si raccomanda di seguire puntualmente tutte le indicazioni e i comportamenti suggeriti dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia e le buone pratiche comportamentali e di igiene, in particolare: limitare il più possibile spostamenti e occasioni di relazioni sociali, in particolare per gli over 65 ritenuti soggetti più vulnerabili. Evitare luoghi affollati. Seguire la “regola della distanza”: mantenere almeno 1 metro di distanza gli uni dagli altri nelle occasioni di socialità. Seguire il decalogo diffuso dal Ministero della Salute. Si sottolinea l’importanza di informarsi solo tramite canali ufficiali: sito di Regione Lombardia. Sito del Ministero della Salute. Sito di Anci Lombardia. Ricordiamo i numeri attivi per info e chiarimenti: numero verde regionale 800 894 545. Ministero della Salute 1500.

