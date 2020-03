Coronavirus, un altro deceduto ad Abbiategrasso, sono in tutto 12 dall’inizio dell’emergenza

Inoltre le autorità sanitarie hanno comunicato 3 nuovi casi di positività, nella città, per un totale di 56 dall’inizio dell’emergenza.

11 persone sono state fortunatamente dimesse e si avviano verso la guarigione.

“Anche se il numero delle persone contagiate è inferiore a quello comunicato nei giorni scorsi, ricordo a tutti che i dati ufficiali possono essere provvisori e, comunque, non significativi nel breve periodo. Sarà necessario, quindi, del tempo per valutare se le strategie messe in atto stiano o meno funzionando. Detto questo: L’EMERGENZA CONTINUA NELLA SUA ENORME GRAVITA’ e non è possibile abbassare minimamente la guardia in questo momento. E’ mio dovere quello di chiedere ad ogni cittadino UN COMPORTAMENTO ASSOLUTAMENTE RESPONSABILE per il bene di ciascuno e di tutta la collettività..

Coraggio abbiatensi, mettiamocela tutta perché questi sono GIORNI VERAMENTE DECISIVI nella battaglia contro il virus

Ognuno di noi faccia la propria parte. RESTIAMO A CASA e adottiamo TUTTE LE PRECAUZIONI consigliate nella maniera più scrupolosa possibile

Infine, colgo l’occasione per ringraziare in maniera speciale i Servizi Sociali del Comune di Abbiategrasso e tutti dipendenti/collaboratori dell’ASSP, quotidianamente in prima linea a prestare la loro attività in un contesto per nulla facile, mantenendo attivi i servizi ed implementando l’assistenza anche su nuove attività volute e introdotte dall’Amministrazione Comunale, per far fronte a necessità creatasi con il diffondersi dell’epidemia, gestendo emergenze e situazioni particolari con tempismo e professionalità, spesso a diretto contatto con gli utenti e con la cittadinanza. A tutti loro intendo esprimere la mia particolare vicinanza”.