Coronavirus, tutte le classi terze della scuola primaria in quarantena. Salgono a 103 i positivi in paese, secondo l’aggiornamento di ieri, venerdì 30 ottobre.

Tutte le classi terze della scuola primaria Moro di Canegrate sono state messe in quarantena: è la decisione di Ats dopo la positività di un solo alunno. L’Agenzia di tutela della salute ha però scelto di mettere in isolamento tutte le classi dal momento che gli alunni condividono lo spazio della mensa e di conseguenza vengono considerati contatti stretti; in quarantena anche le insegnanti presenti nel refettorio. Vero anche che nella mensa vengono rispettate tutte le prescrizioni relative al distanziamento e che ogni tavolo ospita un numero limitato di studenti.

Alle classi terze della primaria si aggiungono 4 classi in isolamento cautelativo alla scuola secondaria di primo grado e 1 all’infanzia Gajo.

Per quanto riguarda la situazione sanitaria, a Canegrate si registrano 103 positivi, 13 persone in quarantena obbligatoria e 2 deceduti.

