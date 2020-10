Coronavirus, tre nuovi contagi in paese: i casi salgono a 100

Coronavirus, nuovi contagi a Nerviano: l’annuncio del sindaco.

Coronavirus, si tocca il numero di 100 contagiati

Tre nuovi casi e i contagi complessivi arrivano a 100. E’ la novità sul fronte dell’emergenza Covid a Nerviano. “In una settimana, registriamo tre ‘nuovi’ casi ufficiali: si tratta di tre persone che, dopo aver fatto il test sierologico con esito positivo, sono state sottoposte al tampone che, in questi giorni, ha confermato la positività al Covid – afferma il sindaco Massimo Cozzi – Stiamo parlando di soggetti, asintomatici, che si trovano in buone condizioni al proprio domicilio. Le buone notizie sono quelle di altri cinque nervianesi che, dopo l’esito del secondo tampone negativo, risultano definitivamente guariti. Per fare una fotografia generale della situazione, questo numero comprende 7 persone decedute, 82 persone guarite, tre persone ricoverate in una struttura ospedaliera e 8 al proprio domicilio, in fase di guarigione. Attualmente abbiamo 8 cittadini in isolamento domiciliare obbligatorio in quanto positivi al Covid e 16 in isolamento domiciliare fiduciario, in quanto persone in contatto”.

Cozzi ribadisce: “Visti questi nuovi casi di positività, occorre mantenere la massima prudenza, mantenere il necessario distanziamento ed utilizzare la mascherina il più possibile, anche all’aperto, su tutto il territorio cittadino. E’ evidente che, seppur con una situazione migliore rispetto ai mesi scorsi, l’emergenza Covid n è purtroppo ancora terminata ed occorre tenere ben alta la guardia e l’attenzione. L’invito è ad informarsi solamente sui canali ufficiali ossia il sito internet di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e del Comune di Nerviano”.

