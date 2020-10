Coronavirus, tre classi in quarantena a Canegrate. Salgono a 51 i positivi in paese, secondo l’aggiornamento di ieri, giovedì 22 ottobre. Sono invece 35 i cittadini in quarantena obbligatoria.

Coronavirus, tre classi in quarantena

Anche a Canegrate, come è successo nei Comuni limitrofi, tre classi sono state messe in quarantena dopo il tampone positivo di alcuni studenti. Si tratta di una classe della scuola dell’infanzia Gajo e di due classi della scuola secondaria di primo grado Manzoni.

La dirigenza scolastica delle due scuole ha correttamente mandato comunicazione a tutte le famiglie delle classi coinvolte. Gli alunni stanno bene però, come previsto dal protocollo dell’Ats, dovranno svolgere una quarantena di 10 giorni; le lezioni, per loro, continueranno tramite didattica a distanza.

Non si registrano casi tra gli studenti che frequentano i servizi gestiti dal Comune.

Situazione sanitaria

Torna sul sito comunale la sezione dedicata agli aggiornamenti periodici sulla situazione sanitaria. “A partire da oggi (giovedì 22 ottobre, ndr) ‘azzeriamo’ il conto, dando notizia del numero di cittadini canegratesi che in data odierna sono positivi e di quanti sono in quarantena obbligatoria – comunica l’Amministrazione – Sarà più semplice osservare l’andamento della situazione sanitaria. Non daremo più informazioni sulle ospedalizzazioni: è un dato complesso da rilevare e tenere sotto controllo; solleva problemi di privacy”.

Al 22 ottobre, quindi, si registrano in paese 51 positivi e 35 cittadini in quarantena obbligatoria.

