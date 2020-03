Coronavirus, terzo morto ad Abbiategrasso

Coronavirus, terzo decesso nella città di Abbiategrasso.

Coronavirus, terzo morto in città

A darne notizia è il Comune di Abbiategrasso nel quotidiano aggiornamento alla cittadinanza: “Sono 5 i nuovi casi, oggi, di nostri concittadini risultati affetti da Coronavirus. Quindi: 36 casi totali che comprendono tre persone purtroppo decedute – ha dichiarato il sindaco Cesare Francesco Nai – Altri 6 nostri concittadini sono fortunatamente stati dimessi dagli ospedali e altri stanno migliorando. Questi dati ufficiali, come sempre, mi sono stati comunicati dalle autorità sanitarie che provvedono a seguire sia i pazienti affetti che i loro più diretti contatti nella maniera ritenuta più opportuna. Cari cittadini mi raccomando: questi sono giorni decisivi e fondamentali per la lotta contro il virus. Ma dobbiamo essere ancora più attenti e impegnarci al massimo, con serietà e responsabilità Restiamo a casa e osserviamo scrupolosamente tutte le disposizioni indicate nei decreti disposti dalle autorità competenti. Non usciamo di casa se non per urgenze reali”.

