Coronavirus, terzo decesso a Parabiago

Coronavirus, salgono a tre i decessi nella città di Parabiago.

Coronavirus, terzo morto in città

Un altro decesso nella città di Parabiago a causa del Coronavirus. A darne notizia è il sindaco Raffaele Cucchi nel quotidiano aggiornamento alla comunità: “Dalla Prefettura di Milano risultato 20 casi di cui 9 persone ricoverate in ospedale e 8 persone in isolamento domiciliare, tre delle quali sono state dimesse dall’ospedale e 3 persone decedute, 4 i contatti in Idf – ha affermato Cucchi – Inoltre a oggi risultato 8 contatti che sono stati in Idf e che hanno terminato la quarantena senza positivazione”.

