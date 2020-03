Coronavirus, terzo decesso e tre nuovi casi ad Abbiategrasso

Il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai annuncia il terzo decesso e tre nuovi casi di Coronavirus registrati ad Abbiategrasso

Terzo decesso e tre nuovi casi, l’appello del sindaco a rimanere a casa

Devo informarvi, con estrema tristezza, che mi è stato comunicato il decesso di un’altra persona di Abbiategrasso a seguito del contagio” questo l’aggiornamento del sindaco Cesare Nai nella serata di mercoledì 18 in merito all’emergenza Covid-19. “Esprimo a nome di tutta la cittadinanza le più sincere e sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari – continua il sindaco – Sono quindi tre le persone purtroppo venute a mancare dall’inizio di questa emergenza. Inoltre le autorità sanitarie mi hanno comunicato 3 nuovi casi di positività di nostri concittadini. Come vedete L’EMERGENZA CONTINUA NELLA SUA GRAVITA’ richiamando ciascuno di noi ad un FORTE SENSO DI RESPONSABILITA'”. Sono quindi 25 in tutto i contagi dall’inizio dell’emergenza, tra cui 3 decessi e guarigioni

TORNA ALLA HOME