Coronavirus, nasce “Telefono amico” per superare il disagio

Coronavirus, il Comune e il diacono Stefano Pozzati lanciano l’iniziativa “Telefono amico”: una voce per aiutare a superare il disagio.

Coronavirus, nasce “Telefono amico”

“Telefono amico”: è il nome della nuova iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale di San Vittore Olona per affrontare l’emergenza Coronavirus. Al fianco del Comune c’è il diacono Stefano Pozzati (attivo nella parrocchia locale). “Uno spazio virtuale per condividere paure, pensieri o anche solo un saluto e una parola di conforto” spiegano i promotori del progetto.

Per quanti volessero usufruirne, basta comporre il 328.8830323, il venerdì dalle 15 alle 18. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini.



