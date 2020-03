Coronavirus, striscioni di speranza in paese

Coronavirus, “Andrà tutto bene”: questo il messaggio di positività sugli striscioni collocati, dal Comune di Canegrate, nei punti chiave del paese.

Coronavirus, “Andrà tutto bene”

Dal Comune di Canegrate un gesto di vicinanza ai cittadini: l’Amministrazione sta infatti collocando in paese degli striscioni con la scritta “Andrà tutto bene”.

L’Amministrazione afferma: “La nostra comunità mostra in questi giorni il suo volto migliore: rispetto ordinato delle regole accompagnato da momenti di solidarietà ancora più preziosi perché silenziosi e lontani dai riflettori. Stiamo collocando, in punti chiave del nostro paese, striscioni che rappresentano un desiderio che ci unisce tutti: prenderci cura della nostra gente“.

