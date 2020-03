Coronavirus, il sindaco ringrazia forze dell’ordine e Polizia Locale FOTO

Coronavirus, il primo cittadino di Cerro Maggiore elogia le forze dell’ordine e la Polizia Locale per l’impegno sul fronte dell’emergenza.

Coronavirus, il grazie del sindaco

Il sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra rivolge un ringraziamento alle forze dell’ordine e alla Polizia Locale impegnate nell’emergenza Coronavirus: “Mi sembra giusto elogiare pubblicamente il grande e costante lavoro che stanno facendo ogni giorno tutte le Forze dell’Ordine ed in particolare la nostra Polizia Locale – rende noto il primo cittadino – Il loro impegno è molteplice e si struttura in controlli sul territorio e delle persone in circolazione, con la richiesta delle famose autocertificazioni; controlli diretti delle persone in quarantena domiciliare o dei casi positivi non ricoverati; controlli delle attività produttive e commerciali per l’ottemperanza delle disposizioni contenute nei vari decreti e ordinanze; controlli relativi all’ordinanza sulle carte d’identità alterne. Tutto questo senza far mancare il necessario supporto all’attività ordinaria dell’ente, i servizi di front office e le necessarie spiegazioni alle numerose chiamate che arrivano ogni giorno al Comando. Va ricordato inoltre che fino a poche settimane fa il nostro comando era in grave sofferenza. I nostri agenti hanno sinora svolto un lavoro eccezionale e gestito egregiamente l’emergenza. Per tutte queste ragioni a tutto il corpo della Polizia Locale di Cerro Maggiore ed ai nostri Carabinieri dobbiamo far sentire aiuto, vicinanza e gratitudine da parte di tutta la comunità cerrese e cantalupese”.



