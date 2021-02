Coronavirus, il sindaco: “In paese situazione preoccupante”

Coronavirus, il sindaco di Canegrate lancia il suo appello visto l’aggravarsi della situazione in paese. Due classi delle medie in quarantena e un nuovo decesso.

Coronavirus, contagi in aumento

Anche a Canegrate si sta assistendo a un aumento dei casi di Covid-19. Ad annunciarlo era stato, nei giorni scorsi, il sindaco Roberto Colombo: “In paese nuovi casi e un nuovo decesso. Era il 26 febbraio 2021: Abbiamo 50 cittadini canegratesi positivi, dei quali 3 ricoverati, 16 persone in quarantena obbligatoria, nessuna classe in isolamento cautelativo. Sono 21 i decessi dall’inizio della seconda ondata. Confermiamo, purtroppo, la tendenza al peggioramento dei dati, raccomandiamo presenza ed esprimiamo il nostro cordoglio per chi è venuto a mancare”.

Dai peggiorano ancora

“Oggi, domenica 28 febbraio 2021, i dati peggiorano ancora e sono coinvolte anche le scuole: “Sono 59 i canegratesi attualmente positivi, fra loro 5 ricoverati – spiega Colombo – Sono 20 le persone in quarantena obbligatoria. Dall’inizio della seconda ondata sono stati 21 i decessi. A partire da domani, lunedì 1 marzo 2021, due classi della scuola secondaria saranno in isolamento cautelativo”.