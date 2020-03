Coronavirus, il sindaco ordina nuovi divieti

Coronavirus, il sindaco di Buscate Fabio Merlotti emette nuovi divieti dopo i numerosi casi di persone che continuano a girare in paese.

Coronavirus, i nuovi divieti del sindaco

Il sindaco Fabio Merlotti è scontento del comportamenti di diversi cittadini che continuavano a girare per il paese. Così, per ribadire l’importanza di stare a casa per sconfiggere il Coronavirus, ha emesso nuovi divieti.

“Ora c’è il divieto assoluto di passeggio (anche con animali di compagnia)e attività sportiva oltre i 200 metri dal proprio domicilio-residenza-abitazione – annuncia Merotti -, divieto di utilizzo di giochi e attrezzature di tutti i parchi e giardini pubblici, divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale, limitazione dell’area cani (due persone alla volta e massimo 10 minuti), divieto di stazionamento in aree pubbliche o private a uso pubblico, a eccezione di aree in prossimità di servizi pubblici aperti o esercizi pubblici aperti o esercizi adibiti alla vendita di prodotti secondo Dpcm 11 marzo 2020, l’approvvigionamento esclusivamente a cura di un solo componente per nucleo familiare. E chiusura della casetta dell’acqua”.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ZONA

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE