Coronavirus, sindaco: “Una festa straordinaria del commercio quando tutto sarà finito”

Coronavirus, il sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi si rivolge ai commercianti del paese: “Troviamo le risorse per superare questa difficoltà e ricominceremo tutti insieme”.

Coronavirus, l’appello del sindaco ai commercianti

Il sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi si rivolge a tutti i commercianti del paese: “Mi scuso con voi per non essere stata tempestiva nell’inviarvi un messaggio di sostegno e vicinanza in questo periodo di grande preoccupazione per tutti, i problemi e gli adempimenti sono veramente tanti e spesso confusi – scrive il primo cittadino nella lettera inviata ai negozianti – Tutte le attività ferme, i negozi chiusi. Mai come in questo momento si coglie fortemente l’importanza di una presenza come la vostra per rendere viva una comunità. E non è solo un’azione legata al commercio in sè, no, è il motore della relazione fra le persone che si incontrano e che costruiscono la realtà sanvittorese. Dobbiamo trovare in noi le risorse per superare questa enorme difficoltà e non smettere di programmare e ideare quanto utile e di rinnovato sarà possibile attuare per il futuro“.

E Rossi prosegue: “Come saprete anche questa Amministrazione comunale ha sottoscritto con gli altri Comuni del Patto dei sindaci Altomilanese una lettera indirizzata alla Regione; si sollevava la necessità di prevedere le risorse indispensabili a sostegno delle nostre attività commerciali e produttive. Certo, è tutto da organizzare, valutare, definire”.

E conclude: “Sarebbe bello, quando tutto sarà passato, organizzare una festa straordinaria del commercio sanvittorese. Pensiamoci. Noi ci saremo per dare il massimo sostegno ai vostri sforzi e per ricominciare insieme, faticosamente, ma determinati. E, perchè no, anche più uniti“.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ZONA

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE