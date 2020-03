Coronavirus, il sindaco chiude tutti i parchi e i cimiteri

Coronavirus, la decisione del sindaco di Nerviano: chiusi tutti i parchi e cimiteri

Coronavirus, chiuse aree verdi e cimiteri

La decisione è stata presa dal sindaco di Nerviano Massimo Cozzi per combattere il diffondersi dei contagi di Coronavirus: con apposita ordinanza il primo cittadino ha infatti disposto “la chiusura al pubblico fino a data da destinarsi di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali dotati di servizio di apertura e chiusura e quindi con recinzioni e cancelli di accesso, di tutti i parchi cittadini e il divieto di accedere alle aree giochi nei parchi non delimitati e di tutti i cimiteri”.

Per i trasgressori ci sarà la denuncia penali ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Nei giorni scorsi Cozzi aveva annunciato il secondo contagio in paese.

