Coronavirus, sindaci rendono omaggio ai loro defunti FOTO

Coronavirus,, i sindaci di Nerviano e di Cerro Maggiore hanno reso omaggio ai loro defunti portando fiori all’esterno dei cimiteri, chiusi per l’emergenza.

Coronavirus, fiori per i defunti

Si sono recati fuori dai cimiteri (chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus) e hanno deposto all’esterno fiori per ricordare i defunti dei loro paesi. Anche il sindaco di Nerviano Massimo Cozzi e quello di Cerro Maggiore Nuccia Berra hanno voluto fare questo gesto di vicinanza, a nome di tutte le loro comunità, in questo momento di pandemia.

“Un gesto – commenta Cozzi – per rendere omaggio e un caro saluto, a nome di tutta la comunità, ai nostri defunti al cimitero di Nerviano e in quelli delle frazioni di Garbatola e Sant’Ilario”.

“Oltre a non poter incontrare i nostri affetti non potremo nemmeno andare a trovare i nostri cari defunti, per questo ho deciso di ricordarli con un piccolo gesto a nome di tutta la comunità”.

Le foto:

