Coronavirus, un altro caso in paese

In merito ai nuovi contagi sul territorio, il sindaco Gilles Ielo informa che “questa settimana rileviamo un nuovo caso, pertanto arriviamo a un totale di 7, nessun ricovero e per i 6 registrati nelle settimane scorse, decorsa la malattia, si è in attesa del tampone che ne attesti la piena guarigione”.

I sei casi comunicati dal primo cittadino, nelle scorse settimane, riguardano persone adulte di rientro da paesi esteri.

Infine, “risultano invece circa 30 i casi di ‘contatto stretto’ e ‘caso clinico’ per cui sono effettuati quotidianamente i controlli dell’isolamento domiciliare fiduciario” conclude Ielo.