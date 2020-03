Coronavirus: servizio di consegna a domicilio per anziani

In tempi di Coronavirus, l’Amministrazione di Parabiago chiede la collaborazione delle attività produttive per il servizio di consegna a domicilio per le persone anziane.

Coronavirus: la consegna a domicilio

L’Amministrazione comunale di Parabiago chiede la collaborazione delle attività produttive che si occupano di ristorazione, attività commerciali e farmacie per attivare un servizio di assistenza domiciliare gratuita per la consegna di alimentari (spesa) e farmaci presso le abitazioni delle persone con fragilità, ad esempio gli anziani ai quali si sta chiedendo di rimanere in casa per evitare situazioni di contagio.

Come fare per aderire

Dal municipio fanno sapere che sarà poi reso pubblico a disposizione dei cittadini un elenco delle attività aderenti al servizio. Chi volesse aderire deve mandare una mail al seguente indirizzo: casadiriposo@comune.parabiago.mi.it, oppure chiamare i numeri: 0331.55.79.62 del centro diurno integrato – 0331.55.21.90 casa di riposo

Al momento ha aderito la Farmacia Muzio via Sant’Ambrogio, 2 – 0331.551355 – ordini whatsapp con ritiro in farmacia 334.1063764.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE