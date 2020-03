Coronavirus, sanificazione delle strade a San Vittore: parla il sindaco

Coronavirus, il sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi interviene sulla richiesta di sanificazione delle strade del paese.

Coronavirus, il primo cittadino sulla sanificazione

Si parla spesso, in questo periodo di emergenza per il Coronavirus, di sanificazione delle strade dei paesi. La questione è in questi momenti al vaglio del sindaco di San Vittore Olona Daniela Rossi: “In merito all’intervento di sanificazione delle strade richiesto da alcuni cittadini, comunico che moltissimi dubbi sull’efficacia di tale intervento sono stati sollevati da alcune Ats a noi vicine e le stesse linee ministeriali parlano solo di sanificazioni di superfici, ambienti confinati e mezzi pubblici, escludendo aree esterne – afferma il primo cittadino sanvittorese – La conferenza dei sindaci dell’Altomilanese, di cui San Vittore Olona fa parte, sta lavorando senza sosta per dare risposte univoche e razionali alla propria cittadinanza e ha già inviato due richieste circostanziate a Ats Milano per avere indicazioni precise sulla necessità o meno di realizzare questo intervento. In attesa di una risposta, che mi auguro chiara e veloce visto che la competenza tecnico-scientifica è in capo all’Agenzia Territoriale per la Salute, il nostro Comune si sta attivando per agire prontamente, se richiesto. Come indicato sopra – conclude Rossi – nei prossimi giorni gli ambienti comunali, biblioteca compresa, saranno oggetto di sanificazione“.

