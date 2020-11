Coronavirus, riapre lunedì l’asilo nido comunale

Coronavirus, riapre lunedì 30 novembre l’asilo nido comunale “1…2…3… Stella”. La struttura era stata chiusa il 16 novembre a causa dei contagi tra il personale.

Dopo due settimane di stop, riapre lunedì l’asilo nido comunale “1…2…3… Stella”. La struttura era infatti stata chiusa il 16 novembre a causa dei contagi tra il personale e il pagamento delle rette, in questo periodo di momentanea chiusura, è stato sospeso.

La data del 30 novembre era già stata annunciata dal Comune che ha mantenuto quindi l’obiettivo prefissato: “Le attività del nido riprenderanno lunedì 30 novembre, come avevamo promesso – afferma l’Amministrazione – Considerate le difficoltà del momento, derivanti dalla situazione sanitaria, ci siamo adoperati in tutti i modi possibili per trovare soluzioni e riaprire in sicurezza. I bambini incontreranno alcune nuove, ma anche loro dolcissime, operatrici: per qualche giorno sostituiranno il personale educativo ancora ‘fuori combattimento’, fino al rientro delle educatrici titolari“.

