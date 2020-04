Coronavirus, riapre la piattaforma ecologica dal 14 aprile

Coronavirus, riapre anche per le utenze domestiche la piattaforma ecologica di via B. Melzi a Rescaldina dal 14 aprile all’11 maggio ma solo previa prenotazione telefonica.

Coronavirus, riapre la piattaforma ecologica

Lo annuncia l’Amministrazione: “La piattaforma ecologica di via B. Melzi a Rescaldina riapre alle utenze domestiche dal 14 aprile all’11 maggio. I cittadini potranno accedervi solo previa prenotazione telefonica al numero 0331467820 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il sabato dalle 9 alle 11.30 – esclusi giorni festivi). L’accesso potrà essere prenotato solo dal giorno successivo a quello della telefonata.

L’accesso sarà limitato a 4 utenze all’ora, con appuntamenti fissati ogni 15 minuti al fine di evitare assembramenti. Chi si presenterà alla piattaforma ecologica senza prenotazione non verrà accettato e verrà segnalato alle forze dell’ordine (per l’applicazione delle eventuali sanzioni)”.

Giorni e orari di apertura

Utenze non domestiche (ditte, aziende, ecc.): lunedì: 9 – 12 / 15 – 18

Utenze domestiche:

Martedì: 9 – 12 / 15 – 18

Giovedì: 9 – 12 / 15 – 18

Venerdì: 15 – 18

Sabato: 9 – 12 / 15 – 18

Domenica: 9 – 12

Regole

Sii puntuale! Recati solo se strettamente necessario. Rispetta le indicazioni dell’operatore ecologico. Porta con te la tessera con cui accedi normalmente. Porta con te l’autocertificazione. Rispetta sempre il regolamento di igiene urbana.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE