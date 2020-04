Coronavirus, riaperture e sanificazioni a Rescaldina: il sindaco Gilles Ielo aggiorna sulla situazione in paese.

Coronavirus, riaperture e sanificazioni a Rescaldina

Giovedì, come spiega il sindaco Ielo, avrà luogo il mercato cittadino: “Inizieremo solo con quello del capoluogo, affinché si possa verificare la fattibilità operativa delle prescrizioni previste, che di seguito riporto sinteticamente:

– limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei, in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area mercato.

– distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato.

– accesso all’area di mercato consentito a un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani e individuazione della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi, ovvero 40 persone circa.

– rilevazione da parte di personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di Protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato.

– messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idro-alcoliche per le mani e di guanti usa e getta, quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente.

– rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti”.

Cimiteri

“L’Amministrazione sta predisponendo attività propedeutiche alla riapertura dei cimiteri, nei quali sono stati effettuati e sono in fase di conclusione questa settimana il diserbo e il taglio del verde”.

Casa dell’acqua

“Programmata per mercoledì 29 aprile la sanificazione della casa dell’acqua, la cui riapertura verrà effettuata dopo il ricevimento dei risultati delle analisi richieste dall’Amministrazione, a seguito del periodo di fermo, sull’impianto e sulla qualità dell’acqua erogata”.

Piattaforma ecologica

“Dal 12 maggio l’ingresso sarà consentito senza appuntamento, seppur contingentato in loco, con accessi limitati a pochi utenti alla volta”. Qui tutte le informazioni.

Sanificazione aree pubbliche

“Programmato per il 9 maggio il secondo intervento di sanificazione sui marciapiedi e sugli arredi urbani (parchi, piazze, ecc.) a cura della Protezione civile. Da questa settimana inoltre il lavaggio delle strade sarà effettuato con l’ausilio di prodotti detergenti/sanificanti ecologici”.

Situazione sanitaria

“Come si evince dal prospetto di Ats, i casi totali risultano essere 28, tuttavia devo sottolineare come, per contatti telefonici diretti, ho certezza che il numero dei ricoverati sono 3 e tra i 19 dimessi e a domicilio in 9 sono risultati negativi al terzo tampone già effettuato.

Mi preme inoltre sottolineare che nei dati della nota non sono calcolati i 23 casi di persone con sintomi influenzali attualmente in isolamento domiciliare fiduciario a seguito di inserimento manuale a cura dei medici di base.

Come sempre fatto, ricordo e invito tutti alla massima cautela e al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e di distanziamento sociale in essere”.

