Coronavirus, primo morto a Buscate

Coronavirus, primo decesso a Buscate. L’annuncio del sindaco Fabio Merlotti.

Coronavirus, primo morto in paese

Primo decesso a causa del Coronavirus a Buscate. “Purtroppo devo dare un brutta notizia – ha annunciato il sindaco Fabio Merlotti -: eravamo uno dei pochi paesi che ancora non le avevano avuti ma dobbiamo registriamo il primo decesso di un nostro concittadino positivo al Coronavirus. Porgiamo le nostro condoglianze ai parenti della persona venuta a mancare, ci dispiace veramente molto. Si tratta di una persona che aveva altre patologie concomitanti ma, purtroppo, è stata la prima vittima in paese. Ci dispiace davvero e rinnoviamo le condoglianze ai suoi cari”.

Poi l’aggiornamento sui casi: “Ci risultano 11 persone positive più altre in quarantena – afferma Merlotti – Pare che i contagi stiamo diminuendo ma sempre rispettando le disposizioni, dure per tutti ma fondamentali, ossia di stare a casa. Arriva Pasqua e Pasquetta, occasioni che di solito si passano coi familiari, ma non possiamo vanificare quanto fatto finora“.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ZONA

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE