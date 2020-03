Coronavirus, primo decesso a Inveruno

Coronavirus: a Inveruno si conta l’aumento dei casi, una dimissione, ma anche il primo decesso.

Coronavirus: l’aggiornamento del sindaco

A comunicare la situazione è il sindaco Sara Bettinelli. “Come di consueto sono ad aggiornarvi sulla situazione all’interno della nostra Comunità – ha spiegato – Ad oggi i casi di contagio complessivi nel nostro Comune sono 8.

Tra questi abbiamo una dimissione fatta in giornata e purtroppo anche un decesso. Esprimiamo la nostra vicinanza a tutti i nostri concittadini che direttamente ed indirettamente stanno affrontando questa che è una vera e propria battaglia, arrivata purtroppo anche all’estrema evoluzione. Ci stringiamo attorno a tutti voi”.

“Tutti i protocolli sono attivi”

Poi ha continuato: “Proseguono le attività del Centro Operativo Comunale, tutti i protocolli sono attivi e siamo direttamente in contatto con le persone interessate e/o con loro familiari. Oggi abbiamo anche assunto la decisione di chiudere gli ultimi luoghi delimitati ove vi possa essere possibilità di sosta e incontro. So che sono decisioni radicali, ma sono adottate per intervenire in modo radicale sulla situazione emergenziale. Confido nella comprensione e nella collaborazione di tutti, e vi ringrazio in anticipo per questo”.

