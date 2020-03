Coronavirus, primo contagiato a Buscate

Coronavirus, prima persona contagiata a Buscate. L’annuncio da parte del sindaco Fabio Merlotti.

Coronavirus, primo caso in paese

L’annuncio l’ha dato il sindaco di Buscate Fabio Merlotti con un video alla cittadinanza: “Risulta ufficialmente oggi un caso in paese che probabilmente coincide con una delle due quarantene che ci sono state segnalate. Occorre quindi considerare che quando le persone sono in quarantena non possono muoversi e ricevo quotidianamente i dati specifici di queste persone su cui vengono poi fatti i controlli da parte della Polizia Locale. Verifichiamo quindi che non si muovano da casa e il fatto che siano confinati nell’abitazione è motivo di tranquillità per tutti”.

