Coronavirus, primo caso anche a Cerro Maggiore

Coronavirus, primo contagio anche a Cerro Maggiore. Ne ha dato notizia il sindaco Nuccia Berra.

Coronavirus, caso anche a Cerro

Anche a Cerro Maggiore c’è il primo caso di cittadino risultato affetto dal Coronavirus. Ad annunciarlo è stato il sindaco Nuccia Berra: “Dovere di un sindaco è quello di informate ma, soprattutto, anche tranquillizzare i propri cittadini. Oggi ho ricevuto il report quotidiano di Ats e ho riscontrato che anche a Cerro Maggiore abbiamo un caso positivo di Coronavirus. Come Amministrazione comunale ci siamo subito attivati fin dall’inizio di questa epidemia e fatto in modo che i nostri dipendenti comunali potessero lavorare attraverso lo smart-working. Inoltre, abbiamo attivato il servizio ‘tagliacode’ in modo da favorire gli utenti e non creare lunghe code in municipio. Quello che mi sento di dire è che tutte le informazioni ufficiali sono sul sito web del Comune. In primis vorrei fare gli auguri di pronta guarigione al nostro concittadino contagiato e a tutti i cittadini ribadiscono con forza l’importanza di stare a casa perchè è l’unico modo per contrastare il virus”.

