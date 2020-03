Coronavirus, primi morti nell’Altomilanese

Coronavirus, primi decessi nell’Altomilanese: è successo a Canegrate, San Giorgio su Legnano e nella città di Legnano.

Coronavirus, i primi morti

I contagi da Coronavirus crescono ormai in tutti i paesi dell’Altomilanese. E si registrano anche i primi decessi. Non ce l’ha fatta un’anziana ospite dalla rsa S.Erasmo di Legnano, stesso destino per una donna di San Giorgio su Legnano. Deceduto anche l’anziano di Canegrate, la prima persona di Canegrate ad essere risultata positiva al virus (su Settegiorni in edicola l’intervista al figlio del canegratese venuto a mancare).

