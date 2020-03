Coronavirus, primi 3 morti e 49 contagiati a Rho

Coronavirus, primi tre morti e 49 le persone contagiate nella città di Rho.

Coronavirus, ancora contagi

E’ di 49 contagiati e 3 morti il bilancio quotidiano dell’emergenza Coronavirus a Rho. I dati, sono quelli forniti dal Comune in giornata: di decessi non si era ancora avuta notizia in città, ieri i contagi erano 38. Così come disposto dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la gente deve rimanere a casa così da impedire la diffusione del virus.

