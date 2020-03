Coronavirus, l’Amministrazione di Rescaldina ha attivato diversi servizi a favore dei cittadini: prelievi ematici a domicilio, supporto a distanza delle assistenti sociali e consegna a domicilio di generi di prima necessità e farmaci con l’ausilio di volontari.

Coronavirus, prelievi ematici a domicilio

A fronte dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale di Rescaldina, in collaborazione con Fondazione Opera Pia Colleoni De Maestri di Castano Primo, attiva da lunedì 16 marzo fino al 3 aprile il servizio di prelievi ematici a domicilio a favore dei seguenti soggetti: cittadini over 65 anni; cittadini disabili; cittadini con pluripatologie; cittadini in isolamento coatto e cittadini in isolamento fiduciario.

Il servizio è gratuito ed è attivabile telefonando all’ufficio Servizi Sociali ai seguenti numeri: 0331.467870 e 0331.467877.

Assistenti sociali

Le assistenti sociali del Comune di Rescaldina si rendono disponibili a offrire un supporto a distanza per affrontare le problematiche legate all’emergenza Coronavirus e informare i cittadini circa i servizi attivabili nei confronti della fasce di popolazione più fragili. In caso di necessità chiamare 0331.467875.

Spesa e farmaci a domicilio

L’Azienda Speciale Multiservizi di Rescaldina ricerca volontari per il servizio di acquisto e consegna a domicilio di generi di prima necessità e farmaci durante l’emergenza Covid-19. Online è possibile trovare l’avviso contenente i requisiti e il modulo per la presentazione della domanda. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0331.1816346.

