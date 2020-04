Coronavirus, preghiera per tutti quelli che non ce l’hanno fatta

Coronavirus, il prevosto e i parroci di Legnano nei cimiteri cittadini per pregare per tutti i morti di Covid-19.

Coronavirus, preghiera per i morti in diretta streaming

Una cerimonia a porte chiuse ma in diretta streaming sul sito della parrocchia prepositurale di San Magno. E’ quella andata in scena questa mattina, Lunedì dell’Angelo, nei camposanti legnanesi. “Siamo venuti qui al cimitero parco, dopo aver dato la benedizione dei defunti al cimitero monumentale, e così abbracciamo idealmente tutti coloro che si sono addormentati, come dice il Vangelo, in questa città – ha detto monsignor Angelo Cairati nel corso del momento di preghiera – C’è un’altra città che vive nei cimiteri. Vogliamo però in particolare pregare per tutte le persone che sono morte per il Coronavirus. Una preghiera di suffragio per loro, una preghiera di affetto per i loro genitori, parenti, amici, mogli, figli. La fede nel Signore Gesù Cristo, resurrezione e vita ci raccoglie oggi in preghiera per l’ultimo saluto ai nostri fratelli chiamati alla casa del Padre da questa terribile malattia, il Coronavirus. Mentre al giudizio umano la morte è sciagura misteriosa e senza rimedio, la Parola di Dio rianima la nostra fiducia e ci rasserena – ha proseguito il prevosto – Questa celebrazione ci ridona la presenza di Cristo, vincitore della morte, e ottenga, a coloro che ci hanno lasciato, il perdono e la pace eterna. Ascolta o Dio di amore le nostre suppliche, con le quali invochiamo la tua misericordia, per i nostri fratelli defunti per il Coronavirus, perché liberati dalla tua bontà e da ogni residuo di peccato, ottengano l’eredità eterna con i santi nella Chiesa del cielo”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE