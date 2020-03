Coronavirus, post-it rosa: “Tutto andrà bene”

Coronavirus, post-it rosa a Rescaldina: “Tutto andrà bene”. È questo il messaggio del “consolatore”, un misterioso cittadino del paese, che sta infondendo ottimismo e positività tra gli abitanti.

“Tutto andrà bene”

“Tutto andrà bene“: così si legge sui post-it rosa sparsi in paese (in Piazza, alle Poste, in Villa Rusconi), il cui autore è un misterioso cittadino di Rescaldina che sta infondendo, con il suo gesto empatico, un po’ di serenità nell’animo di tante persone preoccupate dalle notizie legate alla diffusione del Coronavirus.

I post-it del “consolatore”, così soprannominato dai cittadini, sono stati condivisi sui social creando una rete di ottimismo e positività tra gli abitanti del paese. Uno di questi foglietti è apparso anche su una panchina del giardino delle donne in via Bossi, la cui inaugurazione, prevista domenica, sarà posticipata.

“Tutto andrà bene” è un invito alla resilienza che si sta diffondendo anche in altre zone della Lombardia; la speranza è che questo gesto ci guidi nell’affrontare con spirito diverso questa sfida, consapevoli di poterla vincere solo rimanendo una comunità unita e rispettosa dei provvedimenti.

Il messaggio del sindaco

Anche il sindaco di Rescaldina Gilles Ielo ringrazia il consolatore: “Devo ringraziare la/il cittadina/o che con un piccolo gesto ha portato nelle nostre strade e piazze il seme della fiducia e della speranza.

In un momento tanto complesso e difficile bisogna affrontare tutto con attenzione, serietà, fiducia e ottimismo”.

TORNA ALLA HOME