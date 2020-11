Coronavirus, positivo l’ex candidato sindaco

Coronavirus, l’ex candidato sindaco di Nosate Stefania Paccagnella è risultata positiva. E’ in quarantena.

Un altro contagio in paese e stavolta tocca a Stefania Paccagnella, ex candidato sindaco e attuale capogruppo di opposizione della lista Nosate Rinasce. “Alla fine sono positiva – ha annunciato Paccagnella dalla sua pagina facebook – Per ora sto bene, sono seguita quotidianamente dal mio medico (ci sentiamo telefonicamente ogni giorno) e ho iniziato ieri la terapia antibiotica. Pazienza, passerà anche questa esperienza. Mi rasserena il fatto che sia mio marito che i miei genitori siano risultati negativi al tampone, e che le amiche e le persone che ho frequentato nell’ultimo periodo di ‘libertà’ non abbiano sintomi. Per ora mi ‘godo’ la quarantena con serenità, sperando che tutto passi in fretta”.

