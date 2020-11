Coronavirus, positivo il comandante della Polizia Locale

Coronavirus, il comandante della Polizia Locale è risultato positivo. L’annuncio del Comune.

Coronavirus, positivo il vertice del comando cittadino

Positivo al Coronavirus. Questo l’esito del tampone di Emidio Varrato, comandante della Polizia Locale di Arconate. Ora si trova in quarantena e rientrerà in servizio, secondo quanto prescritto dal protocollo sanitario in vigore, una volta che il tampone darà esito negativo. In isolamento fiduciario due dipendenti comunali che hanno avuto contatti con il comandante: torneranno a lavorare in municipio, in assenza di sintomi, una volta finito il periodo di isolamento prescritto dalle norme vigenti. Questa mattina, mercoledì 4 novembre, sarà effettuata un’operazione di sanificazione straordinaria dell’ufficio.

“A Emidio gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta l’Amministrazione comunale – affermano dalla squadra di governo del paese – Ai volontari del Comune di Arconate, alla Protezione Civile Busto Garolfo e alla Guardia Ambientale Antonio Piatti il ringraziamento sincero da parte del Sindaco e della Giunta per il supporto alle attività del comando in questa settimana particolarmente complessa e difficile”.

