Coronavirus, la Polizia Locale controlla la capienza dei pullman

Coronavirus, la Polizia Locale di Nerviano impegnata nei controlli sui bus.

Da una parte il controllo sulle persone (che dopo il coprifuoco possono uscire di casa solo per motivi di salute e di lavoro), per evitare assembramenti e negli esercizi commerciali, bar e ristoranti, dall’altra anche il verificare che sugli autobus extraurbani sia rispettata al riduzione del 50% dei posti e che tutti i passeggeri indossassero la mascherina. Impegnati in questa attività sono stati gli agenti della Polizia Locale di Nerviano. “Il servizio è stato messo in campo in ottemperanza alle norme dei decreti sulle misure per il contrasto al Covid – spiega il sindaco Massimo Cozzi – Nella prima settimana sono stati controllati circa una sessantina di autobus e non sono state rilevate infrazioni. In particolare, tutti gli automezzi controllati rispettavano la riduzione del 50% dei posti e i passeggeri utilizzavano in maniera corretta la mascherina. Ringrazio gli agenti per il grande lavoro che stanno facendo in un momento veramente difficile, sempre in prima linea sul territorio”.

