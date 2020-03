Coronavirus, Perfetti dona 2 milioni per l’ospedale Fiera Milano

Coronavirus, Perfetti dona 2 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale Fiera Milano.

Coronavirus, il regalo della Perfetti

Due milioni di euro per la costruzione del nuovo ospedale Fiera Milano. E’ la somma che il gruppo Perfetti Valle Melle, con stabilimento a Lainate, ha donato alla Fondazione Fiera per il nuovo nosocomio. “In questa emergenza epocale che mette a dura prova il nostro Paese, la determinazione e passione degli operatori sanitari ci stimolano a fare la nostra parte perchè più vite umane possibili possano essere salvate – annunciano dalla Perfetti Van Melle – Il nostro contributo vuole essere un segnale di solidarietà e fiducia nelle capacità e nello spirito combattivo delle istituzioni e, in particolare, di medici, infermieri, volontari e di tutti coloro che instancabilmente lottano per dare una speranza alle tante persone colpite da questa drammatica emergenza. Siamo certi che, con la collaborazione di tutti, e con un grande gioco di squadra, la Lombardia vincerà questa sfida per realizzare una struttura indispensabile in tempi record, aiutando l’intero paese che si rialzerà e ne uscirà più forte”.

