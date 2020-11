Coronavirus, in paese ora si contano 93 casi

Coronavirus, crescono i contagi a Turbigo. L’annuncio del sindaco.

Coronavirus, altri casi in paese

Crescono i casi di Covid-19 a Turbigo. La notizia è stata data dal sindaco Christian Garavaglia nel suo costante aggiornamento alla cittadinanza: “I dati di oggi non sono confortanti purtroppo. Per la prima volta superiamo il numero novanta: infatti da ieri abbiamo registrato 8 nuovi casi positivi e 2 guarigioni quindi oggi siamo a un totale di 93 casi di positività al Coronavirus – spiega il primo cittadino – Ci accingiamo ad entrare in una fase con minore rigidità nelle regole, essendo la Lombardia in zona arancione da oggi, domenica 29 novembre. Chiedo comunque a tutti comunque di mantenere la massima prudenza, questo virus non se ne è andato e purtroppo in molti casi fa ancora tanto male”.

