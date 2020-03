Coronavirus, padre Davide Sciocco: “Andrà tutto bene”. Questo il messaggio del missionario canegratese impegnato in Guinea Bissau e rivolto a tutti i cittadini che stanno affrontando l’emergenza del Coronavirus.

Coronavirus: “Andrà tutto bene”

Dalla Guinea Bissau arriva un messaggio di positività da padre Davide Sciocco, missionario canegratese e vicario generale del Pontificio istituto missioni estere (Pime): “Carissimi amici, è un momento difficile per l’Italia. L’Italia aiuta sempre la Guinea Bissau e ora vogliamo essere noi ad aiutarvi con la nostra preghiera: andrà tutto bene!“.

Il sostegno di Canegrate a Padre Davide

Canegrate è una comunità che si è sempre spesa nell’aiutare i più bisognosi e il supporto a Padre Davide non è mai mancato. Tra i progetti più recenti, ricordiamo l’inaugurazione a Contuboel, nell’est della Guinea Bissau, di una struttura semicoperta dedicata a Federica Banfi, la 19enne canegratese scomparsa prematuramente, e la raccolta di scarpe da corsa in occasione della manifestazione sportiva “Cross per tutti”.

TORNA ALLA HOME

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ZONA