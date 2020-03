Coronavirus, nuovo caso di contagio a Nosate

Coronavirus, secondo caso a Nosate: il primo era deceduto la scorsa settimana.

Coronavirus, secondo contagiato

In paese si era verificato già un primo decesso (era il primo cittadino a essere stato riscontrato positivo al Coronavirus). Ora c’è un secondo contagio a Nosate. “Purtroppo è arrivata comunicazione da Ats che nel nostro Comune, Nosate, c’è un caso di positività al Covid-19 – annuncia il sindaco Roberto Cattaneo – Voglio esprimere la mia vicinanza, dell’Amministrazione e sono sicuro, di tutti voi cittadini, alla persona interessata. Le procedure previste sono già attive nel rispetto delle regole vigenti. Ricordo che è importante rispettare l’indicazione di restare a casa e di uscire solo per motivi improrogabili per la vostra salute e per chi vi sta accanto. Rispettando tali regole sono sicuro che ce la faremo! Restate a casa!”.

