Coronavirus, nuovi orari di apertura al pubblico della piattaforma per la raccolta differenziata in via Cavalese. Al fine di evitare affollamento, gli ingressi saranno scaglionati: non più di 2 utenti per volta.

Coronavirus, nuovi orari della discarica

L’Amministrazione di Canegrate avverte che “in coerenza con le indicazioni del decreto #iorestoacasa e in particolare con la finalità di ridurre gli spostamenti dei cittadini non connessi a ragioni di urgenza (consentiti solo per motivazioni serie, urgenti e improcrastinabili), Aemme Linea Ambiente, in accordo con il Comune di Canegrate, ha deciso di rimodulare gli orari del servizio di apertura della piattaforma per la raccolta differenziata sita in via Cavalese”.

I nuovi orari

Ecco i nuovi orari:

lunedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18, solo utenze domestiche

martedì chiuso

mercoledì chiuso

giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18, utenze domestiche e non domestiche

venerdì chiuso

sabato dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18, solo utenze domestiche

domenica chiuso

I nuovi orari entreranno in vigore da giovedì 19 marzo 2020 e saranno validi per tutto il periodo dell’emergenza.

Al fine di evitare affollamento presso la piattaforma, gli ingressi saranno scaglionati: non più di 2 utenti per volta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde di Aemme Linea Ambiente srl 800.19.63.63, attivo da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 19 e sabato dalle 08.30 alle 12.30.

