Coronavirus: nuovi contagi, secondo decesso e una classe in isolamento

Coronavirus: anche a Buscate i contagi continuano a crescere, si registra la seconda vittima e una classe della primaria in isolamento.

Coronavirus, ancora contagi

Anche a Buscate non si ferma la diffusione del Covid-19. E non solo: “Purtroppo devo annunciare il secondo decesso per Covid di questa seconda ondata – annuncia il sindaco Fabio Merlotti – Si tratta di una nostra concittadina, alla cui famiglia esprimiamo la nostra vicinanza e condoglianze. Volevo informare su come sta andando il diffondersi del virus in paese: c’è un aumento dei casi, siamo arrivati a quota 46 positivi. Il numero sta salendo ma penso che sia relativamente confinato ai nuclei familiari dove, oggettivamente, non è semplice tenere l’isolamento e capita che quando c’è il caso di un positivo in famiglia purtroppo succede che il virus infetti anche gli altri. Serve comunque sempre stare attenti, per qualsiasi dubbi i cittadini devono sentire il proprio medico curante e anche il Comune così da poter avere tutte le informazioni del caso”.

Il primo cittadino torna a invitare sui comportamenti da tenere: “Bisogna stare attenti; stiamo vivendo un periodo di restrizioni importanti: non vanifichiamo gli sforzi che soprattutto chi sta nella parte sanitaria quindi medici, infermieri e ausiliari e della parte produttiva così come tutti noi con comportamenti imprudenti e rispettiamo le regole. Lo dico perchè, purtroppo, sto vedendo ancora persone che pare non abbiano capito come bisogna comportarsi: gli assembramenti vanno assolutamente evitati, fate attenzione”.

Dal 6 novembre 2020 c’ una classe in isolamento: si tratta della quinta A della scuola primaria: “Ci sono stati un paio di casi positivi al suo interno, per il periodo necessario questa classe non si recherà a scuola”.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE