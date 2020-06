Coronavirus, nuovi casi ad Abbiategrasso e un altro decesso

Altri tre casi di positività al Coronavirus ad Abbiategrasso e un nuovo decesso

Tre nuovi casi di Coronavirus ad Abbiategrasso

Non si sono ancora fermati i contagi ad Abbiategrasso. Dopo diversi giorni in cui non venivano registrati nuovi casi di positività, ieri, 8 giugno, Ats ha segnalato tre nuovi contagi. Registrato anche un altro decesso, che porta il totale dei morti a 41 dall’inizio dell’emergenza. Aumentano però anche i guariti, 6 in un giorno, che fanno scendere il totale degli attualmente positivi a 75.

TORNA ALLA HOME PER ALTRE NOTIZIE