Coronavirus, a Novate i casi diventano 22

Coronavirus, cresce il numero di contagi anche a Novate Milanese.

Coronavirus, nuovi casi

A fare il punto della situazione in paese è il Comune di Novate Milanese: “Sono 22 i contagi da Covid-19 registrati sul territorio novatese. Si rinnova l’appello quotidiano a seguire tutte le indicazioni sanitarie che giungono dal Ministero della Salute, invitando le persone a restare a casa, in particolar modo gli over65, limitando le uscite solo per questioni urgenti e non rinviabili,mettendo in atto tutte quelle prassi comportamentali divulgate sui canali istituzionali e volte a limitare la diffusione del contagio”.

