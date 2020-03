Coronavirus, l’emergenza fa annullare tutte le manifestazioni per il Palio di Legnano.

Coronavirus, niente Palio di Legnano

Il Palio di Legnano è la manifestazione più importante della città. Ma per quest’anno non si farà nulla. ” Il protrarsi della situazione emergenziale dovuta al Corona virus e la gravità del momento impongono una decisione sofferta ma necessaria – annunciano il Supremo Magistrato Cristiana Cirelli, il Presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi e il Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade Giuseppe La Rocca – Il Collegio dei Magistrati, sentite le Reggenze delle Contrade, decidono l’annullamento di tutte le Manifestazioni riguardanti il Palio 2020. In tempi successivi, non appena si verificheranno le condizioni per un ritorno alla normalità, sarà valutata l’eventuale riprogrammazione della storica quanto sentita manifestazione”.

LEGGI LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ZONA

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE