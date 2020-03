Coronavirus, salgono a 31 i contagi a Nerviano

Coronavirus, a Nerviano sono 31 i casi di contagio.

Coronavirus, nuovo contagio

Un concittadino contagiato in più a Nerviano. Lo annuncia il sindaco Massimo Cozzi: “Dall’aggiornamento quotidiano, i casi ufficiali di positività al Covid-19 sono passati da 30 a 31 – annuncia il primo cittadino – Il nuovo caso riguarda un’infermiera che si trova in buone condizioni al proprio domicilio. Ne approfitto per ringraziare tutto il personale sanitario (medici e infermieri), che stanno lavorando incessantemente da settimane ormai. La bella notizia è che due persone, dei casi che abbiamo in essere, sono state dimesse dall’ospedale e proseguono nel percorso di guarigione a domicilio. Sarà mia premura continuare ad aggiornarvi periodicamente sulla situazione del nostro Comune”.

E Cozzi ricorda: “L’invito è ad informarsi solamente sui canali ufficiali ossia il sito web di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e del Comune di Nerviano. Si rinnova con forza l’invito a tutti i nervianesi di restare a casa. Occorre, soprattutto in questo momento, non abbassare la guardia”.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ZONA

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE