Coronavirus, a Nerviano 30 casi

Coronavirus, salgono a 30 i casi di contagio a Nerviano.

Coronavirus, nuovi casi in paese

Due casi di Coronavirus in più a Nerviano. “Sulla base dei dati odierni, passiamo da 28 a 30 casi di positività al Covid-19 sul territorio nervianese – afferma il sindaco Massimo Cozzi – Nello specifico, stiamo parlando di due persone che si trovano al proprio domicilio in buone condizioni. Prosegue fattivamente la collaborazione con i medici di base, che ringrazio per il grandissimo lavoro che stanno facendo in questi giorni a favore della comunità. Con loro ci si confronta quotidianamente in merito alle criticità che si stanno affrontando assieme sul territorio. Ribadisco che ci basiamo esclusivamente su casi comprovati di positività, che ci vengono confermati quotidianamente da Ats e niente altro verrà comunicato. L’invito è ad informarsi solamente sui canali ufficiali ossia sul sito internet di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e del Comune di Nerviano”.

