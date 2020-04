Coronavirus, i musulmani raccolgono fondi per chi è in prima linea nell’emergenza

Coronavirus, l’Associazione culturale Della Fratellanza (che ha sede anche a San Vittore Olona e che raggruppa persone di fede musulmana) ha avviato una raccolta fondi per aiutare quanti stanno operando in prima linea nell’emergenza.

Coronavirus, l’appello dei musulmani a donare

“Qual altro compenso del bene se non il bene?”. Così recita un versetto del Corano. Ed è quello che l’Associazione culturale della Fratellanza, che raggruppa musulmani e ha una sede anche a San Vittore Olona, sta utilizzando per promuovere una raccolta fondi per portare sostegno a quanti stanno operando in prima line nell’emergenza Coronavirus.

“Siamo lieti di lanciare l’iniziativa #insiemecelafaremo per sostenere le strutture ospedaliere della regione Lombardia, che stanno affrontando un momento critico per far fronte all’epidemia di Coronavirus – spiegano dall’associazione – Per questo invitiamo tutti i musulmani e i cittadini a effettuare una donazione, in aiuto al personale sanitario in prima linea che sta compiendo innumerevoli sforzi per contenere l’epidemia curando malati e salvando vite, nonostante le condizioni in cui medici e infermieri si trovano a lavorare non li tutelano dai rischi che corrono. Tutti gli importi che verranno raccolti, a Dio piacendo, saranno destinati alla regione per sostenere tali sforzi.

Grati a tutti coloro che contribuiranno per questa causa, chiediamo a Dio Onnipotente di accettare le nostre azioni e di allontanare da noi questa epidemia come meglio crede, e di proteggere il personale sanitario e sostenerlo nel suo nobile compito. Consapevoli che uno dei motivi della guarigione è la donazione”.

