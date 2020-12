Coronavirus, il Movimento 5 Stelle chiede tamponi gratis in città

Coronavirus, il Movimento 5 Stelle di Parabiago chiede che l’Amministrazione comunale si attivi per garantire un servizio di tamponi e referti gratuito per i cittadini.

Coronavirus, “tamponi gratuiti”

La richiesta arriva dal Movimento 5 Stelle di Parabiago: “Proviamo a portare all’attenzione del sindaco, che non sta attuando politiche per il supporto delle famiglie e delle imprese colpite da Covid, una possibilità di aiuto concreto. Quale? Coinvolgere l’Amministrazione comunale in modo che possa finanziare e organizzare un servizio tamponi per i cittadini (visti i molti casi che ci sono stati qui in città)”.

Per questo è stata inviata al primo cittadino e all’assessore alle Politiche sociali un’apposita lettera con quanto richiesto: “Chiediamo a completamento di quanto la normativa vigente consente in termini di esenzione per le prestazioni in questione di attuare l’intervento consistente nell’attivazione di un servizio per l’esecuzione gratuita di test e tamponi necessari alla corretta diagnosi (referto) del cittadino richiedente relativamente al Covid-19 – si legge nella lettera del M5S – Le modalità, le forme e l’organizzazione del servizio dovranno consentire di fornire al cittadino una refertazione in tempi molto contenuti. Quanto proposto ha anche l’obiettivo di sgravare il carico di lavoro che ad oggi Ats sopporta consentendo al cittadino di ottenere il referto in tempi brevi. Infine, a conferma della nostra proposta segnaliamo che altre Amministrazioni hanno già adottato un provvedimento simile”. Questo perchè “la pandemia Covid-19 ha causato l’emergenza sociale ed economica attuale e che sono stati attivati in favore delle famiglie residenti, un serie di interventi con fondi Statali, Regionali e di Ambito territoriale – recita sempre il documento – E in quanto è stato accertato di recente, un repentino aumento di contagi tra la popolazione residente”.

