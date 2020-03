Coronavirus, un morto a Nerviano

Coronavirus, è deceduta una persona di Nerviano che era stata contagiata. L’annuncio del sindaco Massimo Cozzi.

Coronavirus, un decesso a Nerviano

Anche a Nerviano un decesso di una persona che risultava contagiata dal Coronavirus. “Ora i dati non arrivano più dall’elenco di Ats ma dalla Prefettura che manda l’elenco delle persone trovate positive al tampone del Covid 19, direttamente ai Sindaci – annuncia il sindaco Massimo Cozzi – Come sempre, ho deciso di dare una informazione chiara e trasparente, che non rincorre le voci, ma si basa esclusivamente su dati ufficiali. Ricordo e sottolineo che altre notizie in merito, nel totale rispetto della privacy, non possono essere in alcun modo comunicate. Dall’aggiornamento di oggi i casi sono diventati in totale tre. Nel secondo caso la persona si trova in condizioni stabili all’ospedale e nel terzo, purtroppo, la persona anziana è deceduta. In questo momento difficile, ho portato alla famiglia della persona scomparsa la vicinanza e l’abbraccio di tutta la Comunità Nervianese. Nei due casi sono stati tempestivamente attivati tutti i protocolli previsti dagli Enti competenti. Il Comune, attraverso i Servizi sociali, la Polizia Locale e la Protezione civile, attiva tutta la rete locale di assistenza e controllo, per tutti i casi presenti sul nostro territorio comunale. Sarà mia premura aggiornare i cittadani periodicamente sulla situazione del nostro Comune. L’invito è ad informarsi solamente sui canali ufficiali che sono i siti web di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e del Comune di Nerviano. Si rinnova l’invito a tutti i Nervianesi di restare a casa”.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ZONA

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE